Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" та молодий отець Святослав Вакарчук, який з початку війни почав активно гастролювати з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артист опублікував кадри з концерту в польському Вроцлаві і збентежив шанувальників своїм виглядом.

Як видно, на нових фото Святослав знятий поблизу, він стоїть на сцені та виступає для глядачів із прапором України на мікрофоні. Для виступу артист одягнув світлу футболку, яка наголосила на його підтягнутому тілі. Більше того, на другому знімку Вакарчук задер футболку і витирає нею спітніле обличчя, оголивши при цьому рельєфний прес.

Підтягнуте тіло 47-річного Святослава не залишилося без уваги, шанувальники відразу почали коментувати нові знімки музиканта: "Біцепс нормально хитнув", "Дякую за все що робите!", "Ось біцуха", "Це було мега! Українці з'їхалися з усієї Польщі послухати улюблений гурт. Дякую вам. Заряд позитиву на кілька тижнів вперед", "Які фото вогняні", "Красавчик. Фотографу 100 балів!", "Я в захваті, що робить ця людина. Дякую Вам, Святославе!", "Прес, як у молодого! Що робиться?", "Це було дуже круто".

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