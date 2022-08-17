Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" и молодой отец Святослав Вакарчук, который с начала войны начал активно гастролировать с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал кадры с концерта в польском Вроцлаве, и обескуражил поклонников своим видом.

Как видна, на новых фото Святослав снят вблизи, он стоит на сцене и выступает для зрителей с флагом Украины на микрофоне. Для выступления артист надел светлую футболку, которая подчеркнула его подтянутое тело. Более того, на втором снимке Вакарчук задрал футболку и вытирает ею вспотевшее лицо, оголив при этом рельефный пресс.

Подтянутое тело 47-летнего Святослава не осталось без внимая, поклонники тут же принялись комментировать новые снимки музыканта: "Бицепс нормально качнул", "Спасибо за все что делаете!", "Вот бицуха", "Это было мега! Украинцы съехались со всей Польши послушать любимую группу. Благодарю вас. Заряд позитива на несколько недель вперед", "Какие фото огненные", "Красавчик. Фотографу 100 баллов!", "Я в восторге, что делает этот человек. Спасибо Вам, Святослав!", "Пресс, как у молодого! Что делается?", "Это было очень круто".

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