Популярна українська фітнес-тренер, блогер та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка є колишньою дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото, а у підписі до нього розповіла щемливу історію про війну, яку почула від свого дідуся у дитинстві.

За словами Марини, зараз, крокуючи вулицями різних міст, вона почала помічати понівечених війною людей – без рук, ніг, очей.

"І на це неможливо дивитися без сліз, розбитого серця та болю в душі", - поділилася Боржемська.

За її словами, у дитинстві, гуляючи з дідусем, вона вже бачила таких же скалічених людей похилого віку, які воювали під час Другої світової вони.

"Тоді я допитливо до нього зверталася із запитанням: "Чому це з ним чи з ним сталося?", "Що це? Чоловік таким народився?". Він дивився з маленьким сумом в очах. Оскільки він завжди його приховував від нас, щоб ми не помічали сліз, що проступали, на очах від болю. Зараз я ще більше розумію глибину його почуттів", - поділилася Марина.

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