Популярная украинская фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая является бывшей женой спортсмена Вячеслава Узелкова, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото, а в подписи к нему рассказала щемящую историю о войне, которую услышала от своего дедушки в детстве.

По словам Марины, сейчас, шагая по улицам разных городов, она начала замечать изуродованных войной людей – без рук, ног, глаз.

"И на это невозможно смотреть без слез, разбитого сердца и боли в душе", - поделилась Боржемская.

По ее словам, в детстве, гуляя с дедушкой, она уже видела таких же искалеченных стариков, которые воевали во время Второй мировой воны.

"Тогда я любознательно к нему обращалась с вопросом: "Почему это с ним или с ним произошло?", "Что это? Человек таким родился?". Он смотрел с маленькой грустью в глазах. Поскольку он всегда его скрывал от нас, чтобы мы не замечали проступающих слез на глазах от боли. Сейчас я еще больше понимаю глубину его чувств", - поделилась Марина.

Напомним, "Судьба подарила": Онуфрийчук из "Танців з зірками" поделилась романтичными кадрами с мужем-миллионером.

Как сообщала Politeka, "Я боялся, что…": Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал о вынужденном переезде, и как строил жизнь с нуля.

Также Politeka писала, что "Как трогательно": Дорофеева удивила необычным исполнением своего украинского хита, видео.