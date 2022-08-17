Настя Каменських виїхала з України до початку повномасштабної війни. Після вторгнення росії на територію нашої країни сім'я вирішила залишатися в безпечному місці за кордоном. Лише днями вона повернулася до України та дала перше інтерв'ю у програмі "Сніданок з 1+1" після повернення.
За словами виконавиці, насамперед вона поїхала до мами, яка вже довгий час перебуває в Україні. А потім поїхала до їхнього будинку з Потапом, де все ще лишилося з Нового року, навіть прикрас вони не зняли.
"Зовсім по-іншому пахне своя земля, і, звісно, і цілувала і припадала. Зробила такий ритуал. Я поїхала до своєї мами, вона довгий час вже тут. Потім у свій будинок там ще все з нового року залишилося", - сказала Настя Каменських.
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Нагадаємо, Настя Каменських із чоловіком Потапом та їхніми мамами за кілька днів до повномасштабного вторгнення рф в Україну опинилися в Іспанії.
За цей час зірка "колесила" Європою і виступала на благодійних концертах, де збирала гроші на допомогу нашій країні.
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Як повідомляла Politeka, Каменських схвилювала зустріччю з маленькими сиротами з Маріуполя.
Також Politeka писала, що Каменських у патріотичному вбранні заспівала гімн України на цілий стадіон.