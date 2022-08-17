Настя Каменских с мужем Потапом и их мамами за несколько дней до полномасштабного вторжения рф в Украину оказались в Испании.

Настя Каменских уехала из Украины еще до начала полномасштабной войны. После вторжения россии на территорию нашей страны семья решила оставаться в безопасном месте, за границей. Лишь на днях она вернулась в Украину и дала первое интервью в программе "Сніданок з 1+1" после возвращения.

По словам исполнительницы, в первую очередь она поехала к маме, которая уже долгое время находится в Украине. А потом поехала в их дом с Потапом, где все еще осталось с Нового года, даже украшения они не сняли.

"Совершенно по-другому пахнет своя земля, и, конечно, и целовала и припадала. Совершила такой ритуал. Я поехала к своей маме, она долгое время уже здесь. Потом в свой дом, там еще все с нового года осталось", — сказала Настя Каменских.

Напомним, Настя Каменских с мужем Потапом и их мамами за несколько дней до полномасштабного вторжения рф в Украину оказались в Испании.

За это время звезда "колесила" по Европе и выступала на благотворительных концертах, где собирала деньги на помощь нашей стране.

Напомним, что Каменских показала, чем лечит душевную печаль.

Как сообщала Politeka, Каменских взволновала встречей с маленькими сиротами из Мариуполя.

Также Politeka писала, что Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.