Настя Каменських із чоловіком Потапом та їхніми мамами за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну опинилися в Іспанії.

Співачка Настя Каменських після п'яти місяців перебування за кордоном повернулася до України. Артистка вперше від початку війни дала інтерв'ю на ТБ після повернення в Україну.

Артистка відвідала студію "Сніданку з 1+1" та поділилася емоціями, але користувачі мережі її нещадно розкритикували у коментарях.

Вона зізналася, що за кордоном давала багато інтерв'ю. Зокрема, зізналася артистка, іноземці мало знають про війну в Україні та навіть називають її конфліктом. Тому Настя Каменських хотіла донести людям правду про те, що відбувається у нашій країні:

"YouTube, всі портали – вони блокують відео, яке ми бачимо. Тому що не відповідає їхній спільноті. Коли в Instagram багато викладаєш, тебе блокують. Я дуже багато даю інтерв'ю, тому що я хочу бути рупором, голосом своєї країни. Мені потрібно показувати, розповідати, як це відбувається…", - додала Настя Каменських.

Користувачі мережі їй не повірили, звинуватили в лицемірстві, а також пригадали втечу Потапа: "Потап виявився боягузом ховається(( теща в Україні, колишня з сином в Україні, навіть Настя приїхала", "Та яке це повернення, так приїхала побачити когось та скоро поїде назад"," Як же все награно. І її цей постійний "ось" дратує", "А де Потап? Кого він захищає? Настя жінка, зрозуміло. А ось він?".

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