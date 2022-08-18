Певица Настя Каменских после пяти месяцев пребывания за границей вернулась в Украину. Артистка впервые с начала войны дала интервью на ТВ после возвращения в Украину.
Артистка посетила студию "Сніданку з 1+1" и поделилась эмоциями, но пользователи сети ее нещадно раскритиковали в комментариях.
Она призналась, что за границей давала очень много интервью. В частности, призналась артистка, иностранцы мало знают о войне в Украине и даже называют ее конфликтом. Поэтому Настя Каменских хотела донести людям правду о том, что происходит в нашей стране:
"YouTube, все порталы – они блокируют видео, которое видим мы. Потому что не соответствует их сообществу. Когда в Instagram много выкладываешь, тебя блокируют. Я очень много даю интервью, потому что я хочу быть рупором, голосом своей страны. Мне нужно показывать, рассказывать, как это происходит…", - добавила Настя Каменских.
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Пользователи сети ей не поверили, обвинили в лицемерии, а также припомнили бегство Потапа: "Потап оказался трусом прячется(( теща в Украине,бывшая с сыном в Украине даже Настя приехала", "Да какое это возвращение, так приехала повидать кого и скоро уедет", "Как же все наигранно. И ее этот постоянный "ось" раздражает", "А где Потап? Кого он защищает? Настя женщина, понятно. А вот он?".
Напомним, что Каменских показала, чем лечит душевную печаль.
Как сообщала Politeka, Каменских взволновала встречей с маленькими сиротами из Мариуполя.
Также Politeka писала, что Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.