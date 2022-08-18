Настя Каменских с мужем Потапом и их мамами за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину оказались в Испании.

Певица Настя Каменских после пяти месяцев пребывания за границей вернулась в Украину. Артистка впервые с начала войны дала интервью на ТВ после возвращения в Украину.

Артистка посетила студию "Сніданку з 1+1" и поделилась эмоциями, но пользователи сети ее нещадно раскритиковали в комментариях.

Она призналась, что за границей давала очень много интервью. В частности, призналась артистка, иностранцы мало знают о войне в Украине и даже называют ее конфликтом. Поэтому Настя Каменских хотела донести людям правду о том, что происходит в нашей стране:

"YouTube, все порталы – они блокируют видео, которое видим мы. Потому что не соответствует их сообществу. Когда в Instagram много выкладываешь, тебя блокируют. Я очень много даю интервью, потому что я хочу быть рупором, голосом своей страны. Мне нужно показывать, рассказывать, как это происходит…", - добавила Настя Каменских.

Пользователи сети ей не поверили, обвинили в лицемерии, а также припомнили бегство Потапа: "Потап оказался трусом прячется(( теща в Украине,бывшая с сыном в Украине даже Настя приехала", "Да какое это возвращение, так приехала повидать кого и скоро уедет", "Как же все наигранно. И ее этот постоянный "ось" раздражает", "А где Потап? Кого он защищает? Настя женщина, понятно. А вот он?".

Напомним, что Каменских показала, чем лечит душевную печаль.

Как сообщала Politeka, Каменских взволновала встречей с маленькими сиротами из Мариуполя.

Также Politeka писала, что Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.