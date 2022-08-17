Ксенія Мішина, яка є першою "Холостячкою", вирішила відповісти на найцікавіші питання про себе і торкнулася теми краси.

Як пише Politeka.net, українська актриса Ксенія Мішина ділиться в Інстаграм не лише своїми зауваженнями, розповідями про кар'єру і те, що відбувається в країні. Також артистка любить відповідати на запитання фанатів і нерідко ділиться чимось більш потаємним.

На цей раз Ксенія вирішила розповісти трохи своїх секретів краси. Артистку відразу запитали про догляд за волоссям, про натуральність губ або уколи ботокса:

«У вас свої губи чи були уколи краси?» - Запитують у Ксенії. На що вона підтвердила, що нічого з собою не робила. Також вона зауважила, що і з бровами нічого особливого не робить: «Просто вищипують раз на півроку, а так гель для брів – і вперед».

"Кому продати душу за таку фігуру, як у вас?" - Запитують до Ксенії. Артистка коротко відповіла: «Спорту та правильному харчуванню».

Розповіла вона і про свій колір волосся: «Натур! Колись дуже давно фарбувала, але потім зрозуміла, що маю класний колір від природи! – заявила артистка.

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