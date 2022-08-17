Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина делится в Инстаграм не только своими замечаниями, рассказами о карьере и происходящем в стране. Также артистка любит отвечать на вопросы фанатов и нередко делится чем-то более сокровенным.
В этот раз Ксения решила рассказать немного своих секретов красоты. Артистку сразу спросили об уходе за волосами, о натуральности губ или уколах ботокса:
«У вас свои губы или были уколы красоты?» - спрашивают у Ксении. На что она подтвердила, что ничего с собой не делала. Также она подметила, что и с бровями ничего особенного не делает: «Просто выщипываю раз в полгода, а так гель для бровей – и вперед».
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Позитив после ухода от Потапа пожаловался на отсутствие денег: "Съехал с арендованной квартиры на..."
"Цель номер один": стало известно, как и чем можно снести Крымский мост, россияне бегут с полуострова
"Это все досадно и неприятно": Олег Скрипка получил от оккупантов неприятный сюрприз на даче под Бучей
Кличко в разгар войны разводится с женой: выяснились причины
«Кому продать душу за такую фигуру, как у вас?» - спрашивают к Ксении. Артистка ответила кратко: «Спорту и правильному питанию».
Рассказала она и о своем цвете волос: «Натур! Когда-то очень давно красила, но потом поняла, что имею классный цвет от природы!» - заявила артистка.
Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала, как тяжело ей удается привести тело в форму.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Ксения Мишина показала, какой бывает утром без макияжа и фотошопа