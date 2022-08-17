Ксения Мишина, которая является первой "Холостячкой", решила ответить на самые интересные вопросы о себе и затронула тему красоты.

Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина делится в Инстаграм не только своими замечаниями, рассказами о карьере и происходящем в стране. Также артистка любит отвечать на вопросы фанатов и нередко делится чем-то более сокровенным.

В этот раз Ксения решила рассказать немного своих секретов красоты. Артистку сразу спросили об уходе за волосами, о натуральности губ или уколах ботокса:

«У вас свои губы или были уколы красоты?» - спрашивают у Ксении. На что она подтвердила, что ничего с собой не делала. Также она подметила, что и с бровями ничего особенного не делает: «Просто выщипываю раз в полгода, а так гель для бровей – и вперед».

«Кому продать душу за такую фигуру, как у вас?» - спрашивают к Ксении. Артистка ответила кратко: «Спорту и правильному питанию».

Рассказала она и о своем цвете волос: «Натур! Когда-то очень давно красила, но потом поняла, что имею классный цвет от природы!» - заявила артистка.

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