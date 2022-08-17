Співачка Джамала пам'ятає, як ловила її перед концертом на Мальті, коли раптово виявилося, що вона зовсім поряд.

Як повідомляє Politeka.net, зараз українська співачка Джамала знаходиться у Польщі, де дає благодійні концерти та бере участь у польських "Танці з зірками". На своїй сторінці в Інстаграм вона згадала, за ким дуже сумує і кому вдячна за підтримку у важкі миті життя.

Зокрема, Джамала згадала, як у червні разом зі своєю подругою Марією співала пісню "Thank you, Stranger". Тоді її переповнювала подяка за підтримку. З того часу нічого не змінилося – співачка так само хапається за всі можливості подякувати.

"Пам'ятаю, як ловила її перед концертом на Мальті, коли раптово виявилося, що вона зовсім поруч. Щоб заспівати з нею разом нещодавно записану пісню. За такі випадковості теж дуже вдячна. І як круто, що почуття можна висловити музикою. Вона часто набагато виразніше, ніж слова", - зізналася Джамала.

На опублікованих кадрах співачка сидить в обіймах зі своєю подругою. Вони разом співають пісню з репертуару Джамали "Thank you, Stranger". Їхні голоси красиво зливаються воєдино і пісня звучить особливо яскраво.

Нагадаємо, Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".