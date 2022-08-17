Певица Джамала помнит, как ловила ее перед концертом на Мальте, когда внезапно оказалось, что она совсем рядом.

Как сообщает Politeka.net, сейчас украинская певица Джамала находится в Польше, где дает благотворительные концерты и участвует в польских "Танці з зірками". На своей странице в Инстаграм она вспомнила, за кем очень скучает и кому благодарна за поддержку в трудные мгновения жизни.

В частности, Джамала вспомнила, как в июне вместе со своей подругой Марией пела песню "Thank you, Stranger". Тогда ее переполняла благодарность за поддержку. С тех пор ничего не изменилось – певица так же хватается за все возможности поблагодарить.

"Помню, как ловила ее перед концертом на Мальте, когда внезапно оказалось, что она совсем рядом. Чтобы спеть с ней вместе недавно записанную песню. За такие случайности тоже очень благодарна. И как круто, что чувства можно выразить музыкой. Она часто гораздо выразительнее, чем слова", - призналась Джамала.

На опубликованных кадрах певица сидит в объятиях со своей подругой. Они вмете поют песню из репертуара Джамалы "Thank you, Stranger". Их голоса красиво сливаются воедино и песня звучит по особенному ярко.

Напомним, Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".