Ксенія Мішина, яка є першою "Холстячкою" та популярною українською актрисою, висловилася про своє бурхливе минуле.

Як пише Politeka.net, українська актриса Ксенія Мішина відповіла на найцікавіші питання шанувальників і не змогла втриматись від іронії. Артистка також показала з нового боку, чим привернула до себе ще більшу увагу.

Ксенія виховує дитину одна, багато часу приділяє своєму синові Платону та веде здоровий спосіб життя. Вона часто говорить про медитацію, догляд за шкірою та правильні заняття для підтримки фігури у формі.

Тому нерідко шанувальників цікавить тема секретів краси: як вона доглядає волосся, як харчується і чи є якісь хитрощі для ідеальної фігури?

А ось питання про шкідливі звички Мишину насмішило. Вона показала, що також може бунтувати та заінтригувала знімком з минулого: "Шок-контент".

Також Мішина з'явилася на другий день кінофестивалю у блискучому кортеті та білому брючному костюмі.

«Сьогодні друга частина кінофестивалю і я у неймовірному корсеті. Блискуча та красива» - пише Мішина під новими кадрами.

Варто зазначити, що артистка стала більш відкрито говорити про те, що відбувається в її житті і не боїться критики.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала дві поради, як залишатися молодим довше.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.

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