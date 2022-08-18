Ксения Мишина, которая является первой "Холстячкой" и популярной украинской актрисой, высказалась о своем бурном прошлом.

Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина ответила на самые интересные вопросы поклонников и не смогла удержаться от иронии. Артистка также показала с новой стороны, чем привлекла к себе еще больше внимания.

Ксения воспитывает ребенка одна, много времени уделяет своему сыну Платону и ведет здоровый образ жизни. Она часто говорит о медитации, уходе за кожей и правильным занятиям для поддержании фигуры в форме.

Поэтому нередко поклонников интересует тема секретов красоты: как она ухаживает за волосами, как питается и есть ли какие-то хитрости для идеальной фигуры?

А вот вопрос о вредных привычках Мишину насмешил. Она показала, что также может бунтовать и заинтриговала снимком из прошлого: "Шок-контент".

Также Мишина появилась на второй день кинофестиваля в блестящем кортете и белом брючном костюме.

«Сегодня вторая часть кинофестиваля и я в невероятном корсете. Блестящая и красивая» - пишет Мишина под новыми кадрами.

Стоит отметить, артистка стала более открыто говорить о том, что происходит в ее жизни и не боится критики.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала, как тяжело ей удается привести тело в форму.

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