Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина ответила на самые интересные вопросы поклонников и не смогла удержаться от иронии. Артистка также показала с новой стороны, чем привлекла к себе еще больше внимания.
Ксения воспитывает ребенка одна, много времени уделяет своему сыну Платону и ведет здоровый образ жизни. Она часто говорит о медитации, уходе за кожей и правильным занятиям для поддержании фигуры в форме.
Поэтому нередко поклонников интересует тема секретов красоты: как она ухаживает за волосами, как питается и есть ли какие-то хитрости для идеальной фигуры?
А вот вопрос о вредных привычках Мишину насмешил. Она показала, что также может бунтовать и заинтриговала снимком из прошлого: "Шок-контент".
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Также Мишина появилась на второй день кинофестиваля в блестящем кортете и белом брючном костюме.
«Сегодня вторая часть кинофестиваля и я в невероятном корсете. Блестящая и красивая» - пишет Мишина под новыми кадрами.
Стоит отметить, артистка стала более открыто говорить о том, что происходит в ее жизни и не боится критики.
Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала, как тяжело ей удается привести тело в форму.
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