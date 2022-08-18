Ксенія Мішина, яка є першою "Холостячкою", вирішила відповісти на питання про материнство і можливу другу дитину.

Як пише Politeka.net , головна героїня першого проекту "Холостячка" Ксенія Мішина часто ділиться розповідями про особисте в Інстаграм. Вона говорить про те, що відбувається вдома, про свою роботу і розмірковує про те, наскільки важлива підтримка українців зараз.

Щоб підтримувати спілкування з фанатами, Ксенія вирішила відповісти на провокативні запитання та порушила кілька особистих тем. Торкнулися шанувальники та тему материнства:

У Ксенії поцікавилися, чи змогла вона взяти дитину з притулку: «Так, навіть говорила про це з Платоном. І він сказав, що готовий стати старшим братом. Однак, наскільки мені відомо, сім'я має бути повною. Тому для початку нам треба знайти хорошого батька», - розповіла Мішина.

Вона також відповіла, як її син проводить вільний час: «Чесно? Не забороняю… Але контролюю, як можу, що він дивиться. Намагаюся зробити його життя цікавим, щоб він сам поклав гаджет» - каже Ксенія.

Ксенія виховує дитину одна, багато часу приділяє своєму синові Платону та веде здоровий спосіб життя. Вона часто говорить про медитацію, догляд за шкірою та правильні заняття для підтримки фігури у формі.

А ось питання про шкідливі звички Мишину насмішило. Вона показала, що також може бунтувати та заінтригувала знімком з минулого: "Шок-контент".

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