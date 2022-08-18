Ксения Мишина, которая является первой "Холостячкой", решила ответить на вопросы о материнстве и возможном втором ребенке.

Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина часто делится рассказами о личном в Инстаграм. Она говорит о происходящем дома, о своей работе и рассуждает о том, как важна подедржка украинцев сейчас.

Чтобы поддерживать общение с фанатами, Ксения решила ответить на провокативные вопросы и подняла несколько личных тем. Затронули поклонники и тему материнства:

У Ксении поинтересовались, смогла ли бы она взять ребенка из приюта: «Да, даже говорила об этом с Платоном. И он сказал, что готов стать старшим братом. Однако насколько мне известно, семья должна быть полной. Поэтому для начала нам надо найти хорошего отца» - рассказала Мишина.

Она также ответила, как ее сын проводит свободное время: «Честно? Не запрещаю… Но контролирую, насколько могу, что он смотрит. Пытаюсь сделать его жизнь интересной, чтоб он сам положил гаджет» - говорит Ксения.

Ксения воспитывает ребенка одна, много времени уделяет своему сыну Платону и ведет здоровый образ жизни. Она часто говорит о медитации, уходе за кожей и правильным занятиям для поддержании фигуры в форме.

А вот вопрос о вредных привычках Мишину насмешил. Она показала, что также может бунтовать и заинтриговала снимком из прошлого: "Шок-контент".

Напомним, "Холостячка" Мишина поразила новым откровением после возвращения на родину: "Проникает в самую глубь..."

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

Также Politeka писала, что "Дорогие люди…": Могилевская со слезами на глазах обратилась к украинцам, видео.