Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина часто делится рассказами о личном в Инстаграм. Она говорит о происходящем дома, о своей работе и рассуждает о том, как важна подедржка украинцев сейчас.
Чтобы поддерживать общение с фанатами, Ксения решила ответить на провокативные вопросы и подняла несколько личных тем. Затронули поклонники и тему материнства:
У Ксении поинтересовались, смогла ли бы она взять ребенка из приюта: «Да, даже говорила об этом с Платоном. И он сказал, что готов стать старшим братом. Однако насколько мне известно, семья должна быть полной. Поэтому для начала нам надо найти хорошего отца» - рассказала Мишина.
Она также ответила, как ее сын проводит свободное время: «Честно? Не запрещаю… Но контролирую, насколько могу, что он смотрит. Пытаюсь сделать его жизнь интересной, чтоб он сам положил гаджет» - говорит Ксения.
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Ксения воспитывает ребенка одна, много времени уделяет своему сыну Платону и ведет здоровый образ жизни. Она часто говорит о медитации, уходе за кожей и правильным занятиям для поддержании фигуры в форме.
А вот вопрос о вредных привычках Мишину насмешил. Она показала, что также может бунтовать и заинтриговала снимком из прошлого: "Шок-контент".
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