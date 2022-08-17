Відомий український співак Кузьма Скрябін трагічно загинув 2 лютого 2015 року внаслідок ДТП. За офіційною версією слідства, артист перевищив швидкість. Втім, рідні знаменитості, як і тисячі фанатів, не вірять у це, мовляв, це сплановане ДТП.

Про це розповіла мати знаменитості в інтерв'ю на "Люкс ФМ".

Ольга Михайлівна розповіла про дивину перед смертю сина - Скрябіну кілька разів хтось викручував колеса в автомобілі музиканта. Кузьменко заявила, що за ним полювали, а його загибель – не нещасний випадок, тому що машина була гарною, але під час зіткнення в ній нічого не працювало.

"Я от розповідала вже тут. Ось 14-й рік, коли змінюють колеса, це листопад. І ось наприкінці 14-го року він приїхав до мене, дуже засмучений і каже: "Ма, ти знаєш, хлопці мені міняла колеса, завжди одні й ті ж міняли, я їм завжди так добре плачу, а вони мені погано прикрутили колеса. У мене після Миколаєва відскочило колесо. І добре, що машина залетіла в купу снігу. Але це було за 100 метрів від бетонної зупинки", – згадала мати зірки.

З її слів, відлетіло колесо не після Києва, а після Миколаєва. Тобто машина проїхала так кілька сотень кілометрів. Окрім того, артист їхав не один, а з колегою. Вона вважає, що це зробили у Миколаєві.

Незважаючи на це, жінка зазначила, що "погодилася на версію ДТП, оскільки не знає винного та не може показати на нього пальцем".

"Ясновидець, який був на останньому концерті сина, сказав: "Ви дізнаєтеся, мине час, тільки до справи це не підшиєте." Хто це зробив, він до сьомого коліна буде розплачуватися. Він, його діти, онуки, правнуки та прапраправнуки. не хочу вершити суд зараз над ним. Я не знаю, хто це був. Можуть підставити іншого, можуть засудити не того. Якби хоч якась зачіпка була, а так зачіпки немає", - наголосила мама Кузьми.

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