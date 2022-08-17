Користувачі мережі в коментарях під відео української співачки Наталії Могилевської зізналися, що їм теж не вистачає Кузьми.

17 серпня відомому співакові Андрію Кузьменку виповнилося б 54 роки. Його найближча подруга по сцені та проекту "Шанс" співачка Наталія Могилевська не змогла обійти цей день увагою і присвятили артистові, що почив, зворушливе повідомлення на своїй сторінці в Інстаграм.

Співачка побувала у альтанці, яку присвятили Кузьмі. Усередині вивісили його портрети та паперові кораблики, на яких написано відомі цитати знаменитого виконавця. Співачка також залишила на кораблику улюблену цитату свого друга.

"Мій друже, тобі сьогодні має бути 54... Але ти залишився "вічно молодим". І досі здається, що це сон... Мені тебе дуже не вистачає! Нам усім тебе не вистачає...", - підписала відео Наталія Могилевська .

Користувачі мережі в коментарях під відео Наталії Могилевської зізналися, що їм теж дуже не вистачає Кузьми: "Сьогодні його не вистачає як ніколи", "Всій Україні не вистачає такої великої Людини... Гідний син своєї нації", "Мабуть, єдиний за ким сумує весь народ", "Назавжди в наших серцях", "Як без нього зараз важко".

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