Дочка загиблого музиканта Андрія Кузьменка (Скрябіна) Барбара днями виставила на аукціон особисту річ з гардеробу легендарного батька – футболку. Стартова ціни лота склала 2 тисячі гривень, а гроші дівчина планує направити на допомогу ЗСУ.
Так, тепер стало відомо, що футболку Кузьми з написом Georgia вдалося продати, покупець віддав за предмет гардероба значну суму 255 тисяч гривень. Відомо, що в цій футболці музикант виступав на фестивалі "Файне місто", де прямо зі сцени послав нах*й російського президента Путіна.
Відзначимо, що в березні дочка Кузьми Скрябіна Барбара відновила роботу благодійного фонду імені свого батька. Свого часу артист активно допомагав українським військовим госпіталям. У 2015 році його дружина заснувала на честь нього благодійний фонд, роботу якого зараз активізувала дочка Барбара. Фонд активував свою діяльність на потреби лікарень, військових та дитячих будинків.
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