Известный украинский певец Кузьма Скрябин трагически погиб 2 февраля 2015 года в результате ДТП. По официальной версии следствия, артист превысил скорость. Впрочем, родные знаменитости, как и тысячи фанатов, не верят в это, мол, это спланированное ДТП.

Об этом рассказала мама знаменитости в интервью на "Люкс ФМ".

Ольга Михайловна рассказала о странности перед смертью сына - Скрябину несколько раз кто-то откручивал колеса в автомобиле музыканта. Кузьменко заявила, что за ним охотились, а его гибель – не несчастный случай, потому что машина была хорошая, но во время столкновения в ней ничего не работало.

"Я рассказывала уже тут. Вот 14-й год, когда меняют колеса, это ноябрь. И вот в конце 14-го года он приехал ко мне очень расстроенный и говорит: "Ма, ты знаешь, ребята мне меняла колеса, всегда одни и те же меняли в Киеве, я им всегда так хорошо плачу, а они мне плохо прикрутили колеса. У меня после Николаева отскочило колесо. Хорошо, что машина влетела в сугроб снега. Но это было в 100 метрах от бетонной остановки", – вспомнила мать звезды.

По ее словам, отлетело колесо не после Киева, а после Николаева. То есть машина проехала так несколько сотен километров. Кроме того, артист ехал не один, а с коллегой. Она считает, что это сделали в Николаеве.

Несмотря на это, женщина отметила, что "согласилась на версию ДТП, поскольку не знает виновного и не может показать на него пальцем".

"Ясновидец, который был на последнем концерте сына, сказал: "Вы узнаете, пройдет время, только к делу это не подшьете". Кто это сделал, он до седьмого колена будет расплачиваться. Он, его дети, внуки, правнуки и прапраправнуки. Я не хочу вершить суд сейчас над ним. Я не знаю, кто это был. Могут подставить другого, могут осудить не того. Если бы хоть какая-нибудь зацепка была, а так зацепки нет", - подчеркнула мама Кузьмы.

Напомним, что легендарную песню Скрябина украли россияне, от их плагиата хочеться блевать.

Как сообщала Politeka, на аукционе продали личную вещь Кузьмы Скрябина, сумма впечатляет.

Также Politeka писала, что Могилевская щемяще вспомнила Кузьму, певцу должно было исполниться 54 года.