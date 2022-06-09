Вкотре росіяни довели, що здатні тільки на злодійство. Але ми-то знаємо точно, що до української музики їм ще повзти і повзти.

Як повідомляє Politeka.net, росіяни продовжують нахабно красти українську музику і переробляти легендарні хіти на мукання, від якого хочеться блювати. Так, український телеведучий Слава Дьомін на своїй сторінці в Instagram повідомив, що цього разу росіяни вкрали пісню Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) "Мам".

"Вже холодильників і пральних машин їм мало. Тепер і до пісень доповзли своїми смердючими руками. Але вийшло у них, як завжди, г**няно", – точно помітив Слава Дьомін.

У ролику, опублікованому в пості, показані російські солдати-призовники і побачення одного з них з мамою. Легендарну пісню Андрія Кузьменка переклав на російську мову "любитель" Дмитро Швець. Над "кліпом" він теж не морочився, зробив за тим же принципом, що і пісню – вкрав кадри, але вже з російського фільму "Мами".

Українці були у гніві, про що і написали в коментарях під відео: "Трусів крадених їм виявилося мало", "Ці люди хоч колись навчаться робити щось своє в цьому житті?!", "У них мізків немає, щоб написати щось своє", "Який мерзенний і гнилий народ... все життя живуть в грязі, крадена історія, брехлива життя і ніякого майбутнього".

Нагадаємо, що з'явилося відео зі Скрябіним, яке знайшло нову актуальність.

Як повідомляла Politeka, дочка Кузьми вирішила розлучитися з особистою річчю батька заради благої справи.

Також Politeka писала, що на аукціоні продали особисту річ Кузьми Скрябіна, сума вражає.