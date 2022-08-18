Популярна українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка багато разів була учасницею шоу "Танців зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу хореограф показала милі фото та поділилася своїм хвилюванням перед важливим заходом.

Як виявилося, Ілона ініціювала власний проект Ukrainian Women Unity, який має стати точкою опори для кожної української дівчини та жінки. У своєму мікроблозі хореограф опублікувала афішу цього заходу, в якому, крім неї, братимуть участь відома актриса Наталка Денисенко та психотерапевт Наталія Марченко.

У підписі до публікації Гвоздьова поділилася своїми переживаннями перед своїм виступом: "Я не можу повірити в це, але вже завтра відбудеться мій перший жіночий мотиваційний захід "Ukrainian Women Unity". Чесно кажучи, дуже хвилююся, але відчуваю вашу підтримку і це мене вдихне! Сподіваюся, мій клуб стане точкою опори кожної української дівчини та жінки та допоможе всім нам відновити свій внутрішній потенціал та життєвий баланс”.

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