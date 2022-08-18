Популярная украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая много раз была участницей шоу "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз хореограф показала милые фото и поделилась своим волнением перед важным мероприятием.

Как оказалось, Илона инициировала собственный проект Ukrainian Women Unity, который призван стать точкой опоры для каждой украинской девушки и женщины. В своем микроблоге хореограф опубликовала афишу этого мероприятия, в котором помимо нее будут участвовать известная актриса Наталка Денисенко и психотерапевт Наталия Марченко.

В подписи к публикации Гвоздева поделилась своими переживаниями перед своим выступлением: "Я не могу поверить в это, но уже завтра состоится мое первое женское мотивационное мероприятие "Ukrainian Women Unity". Честно говоря, очень волнуюсь, но чувствую вашу поддержку и это меня вдохновляет! Надеюсь, мой клуб станет точкой опоры каждой украинской девушки и женщины и поможет всем нам восстановить свой внутренний потенциал и жизненный баланс".

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