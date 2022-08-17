Популярна українська співачка SLAVIA (Ярослава Притула), яка багато років була дружиною виконавця Дзідзьо (Михайло Хома), часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото з рідного міста Львова, а підписки до нього поділилася зворушливим спогадом зі свого дитинства.

На новій фотографії Ярослава зображена в красиво локації в центрі Львова, вона стоїть на терасі кафе і витончено позує фотографу. Перед камерою співачка з'явилася у стильному образі – бежевих штанах та темній блузці, а в руках тримає невелику сумочку. Її розкішне довге волосся розпущене, а на обличчі яскравий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації SLAVIA написала: "Я народилася в центрі Львова. У дитинстві, гуляючи з мамою за ручку вузькими вуличками рідного міста, я щиро дивувалася, і питала, як мама знаходить дорогу додому?! Мама відповідала, що коли виросту, теж знатиму дорогу додому". А шанувальники відразу почали коментувати нове фото співачки: "Фото вогонь", "Красуня", "Красуня", "Всі дороги ведуть додому", "Слава Україні", "Яка ти красива", "Львів неповторний", "Красуня".

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