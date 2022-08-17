Популярна українська співачка Настя Каменських, яка від початку війни разом із чоловіком Потапом оселилася за кордоном. Часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото і повідомила, що незабаром закінчується літо, і роздраконила цим деяких фоловерів.

На новій фотографії Настя зображена на прогулянці на природі в похмурий день, за її спиною видно важкі дощові хмари, і, судячи з розпатланого волосся, там сильний вітер. Перед камерою співачка з'явилася у широкій світлій куртці, в яку почала загортатися, рятуючись від вітру. Її розкішні кучері розпущені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Каменських написала: "Скоро вже закінчиться літо, а хотілося б, щоб війна". Користувачі відразу почали коментувати нове фото знаменитості: "Так хочеться, щоб так і було, і війна закінчилася", "У нас немає літа, у нас досі лютий. Можливо у вас літо", "Це точно", "Мирного неба" Україні", "Люблю Настю. Ти мій кумир", "А вона закінчиться з нашою перемогою!", "Ех, літа, як і не було", "Тобі дуже підходить українська мова", "Бажаю якнайшвидшого завершення всього цього кошмару, світу та благополуччя у будинки українців".

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