Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка з початку війни залишилася в Україні, але стала рідко публікувати нові пости у своєму Instagram, нарешті вийшла на зв'язок із шанувальниками та одразу заінтригувала новим хітом. На своїй сторінці співачка виклала чарівне літнє відео, де звучить фрагмент її нової композиції.

Як видно, у ролику Аліна з'явилася в красивій природній локації, вона стоїть посеред польової дороги і одним рухом руки гасить сонце в небі. Перед камерою артистка з'явилася у ніжній білій сукні, яка гарно підкреслила її струнку фігуру. Пишне світле волосся співачки розпущене і недбало покладене, а обличчя майже не видно через сонячне світло.

У підписі до публікації Гросу написала: "Друзі, скоро прем'єра. І мені дуже важлива ваша думка, якою ви бачите муд-відео/кліп на цю пісню?". Шанувальники відразу почали обговорювати нове відео артистки: "Дуже красива композиція. Кліп має бути світлим і ніжним", "Дуже красива пісня", "Алінко, ми так сумуємо за тобою, з'являйся частіше в Інстаграмі",

"Не треба вигадувати чогось космічного. Все геніальне - просто! Так що було б найкраще зробити кліп таким як співається в пісні: галявина, озерце, віночок, коханий і ти", "Я бачу так: озерце, як співається у пісні , човен, ви у вишитій сорочці та вінку", "Думаю, кліп з танцем з осінньою або літньою атмосферою", "Красиво", "Муд-відео: бігти полем і зібрати квіти, і біля озера заплести вінок".

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