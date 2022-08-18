Мама Кузьми Скрябіна, який загинув у ДТП, заявила, що після загибелі сина у ДТП сім років тому й сама мало не померла.

Відомий український співак Кузьма Скрябін трагічно загинув 2 лютого 2015 року внаслідок ДТП. Мати українського артиста Ольга Михайлівна зізналася, як пережила смерть сина. Свій коментар вона дала в інтерв'ю радіо "Люкс ФМ".

Зокрема, Ольга Кузьменко заявила, що після загибелі сина в ДТП сім років тому і сама ледь не померла. Після похорону сина вона кілька разів опинялася на межі смерті через те, що падав тиск.

"Це неможливо було пережити. Це не переживається. Це просто в іншому вимірі. Ще трошки, і я була б з Андрієм. Це був би найкращий вихід, тим більше, що там не страшно. Поклали тебе в коробочку, там закрито...", - зізналася вона.

За порадою лікаря мати Кузьми почала записувати свої думки у зошит, а згодом за один день написала книгу про сина під назвою "Моя дорога птаха".

Варто нагадати, що за офіційною версією слідства, артист перевищив швидкість, що призвело до ДТП. Втім, рідні знаменитості, як і тисячі фанатів, не вірять у це, мовляв, це сплановане ДТП.

Нагадаємо, що легендарну пісню Скрябіна вкрали росіяни, від їх плагіату хочеться блювати.

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