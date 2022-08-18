Мама Кузьмы Скрябина, который погиб в ДТП, заявила, что после гибели сына в ДТП семь лет назад и сама едва не умерла.

Известный украинский певец Кузьма Скрябин трагически погиб 2 февраля 2015 года в результате ДТП. Мать украинского артиста Ольга Михайловна призналась, как пережила смерть сына. Свой комментарий она дала в интервью радио "Люкс ФМ".

В частности Ольга Кузьменко заявила, что после гибели сына в ДТП семь лет назад и сама едва не умерла. После похорон сына она несколько раз оказывалась на грани смерти из-за того, что падало давление.

"Это невозможно было пережить. Это не переживается. Это просто в другом измерении. Еще немножко, и я была бы с Андреем. Это был бы наилучший выход, тем более что там не страшно. Положили тебя в коробочку, там закрыто...", - призналась она.

По совету врача мать Кузьмы начала записывать свои мысли в тетрадь, а впоследствии за один день написала книгу о сыне под названием "Моя дорога птаха".

Стоит напомнить, что по официальной версии следствия, артист превысил скорость в результате это привело к ДТП. Впрочем, родные знаменитости, как и тысячи фанатов, не верят в это, мол, это спланированное ДТП.

Напомним, что легендарную песню Скрябина украли россияне, от их плагиата хочеться блевать.

Как сообщала Politeka, на аукционе продали личную вещь Кузьмы Скрябина, сумма впечатляет.

Также Politeka писала, что Могилевская щемяще вспомнила Кузьму, певцу должно было исполниться 54 года.