53-річна Дженніфер Лопес відсвяткувала день народження чоловіка у досить яскравому та трендовому образі, який засвітила у мережі.

Дженніфер Лопес у дизайнерській сукні засвітилася перед святкуванням дня народження Бена Аффека. З артистом вона зіграла таємне весілля зовсім недавно, але викликала бурхливу реакцію та продовжує дивувати шанувальників.

Знаменитість для виходу у світ обрала блискучу напівпрозору сукню Gucci з вишивкою та білим коміром, а також доповнила образ туфлями та сумкою Valentino.

На цей раз до неї приєдналася її дочка Емма, а також молодша дочка Бена Серафіна. Обидві йшли трохи віддалік з навушниками у вухах. Зазначимо, Дженніфер дуже рідко можна побачити з дочкою на публіці, адже та намагається уникати зайвої уваги та обговорень.

Також Лопес вирішила висловитись про те, з чого почати свій шлях до ідеальної зовнішності.

«Вірно. Якщо ви хочете змінити зовнішнє, ви повинні спочатку змінити внутрішнє. Ви повинні змінити увагу своїх думок, тому що те, що ви думаєте, безпосередньо впливає на те, як ви почуваєтеся, а те, як ви себе відчуваєте, безпосередньо впливає на те, як реагує ваше тіло.

А те, як реакції вашого тіла безпосередньо впливає на те, як ви поводитесь, і те, як ви поводитеся, визначає, хто ви є. і що ви відчуваєте у житті» - висловилася Дженніфер.

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