53-летняя Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения супруга в довольно ярком и трендовом образе, который засветила в сети.

Дженнифер Лопес в дизайнерском платье засветилась перед празднованием дня рождения Бена Аффека. С артистом она сыграла тайную свадьбу совсем недавно, но вызвала бурную реакцию и продолжает удивлять поклонников.

Знаменитость для выхода в свет выбрала сверкающее полупрозрачное платье Gucci с вышивкой и белым воротником, а также дополнила образ туфлями и сумкой Valentino.

На этот раз к ней присоединилась ее дочь Эмма, а также младшая дочь Бена Серафина. Обе шли чуть поодаль с наушниками в ушах. Отметим, Дженнифер очень редко можно увидеть с дочерью на публике, ведь та старается избегать лишнего внимания и обсуждений.

Также Лопес решила высказаться о том, с чего начать свой путь к идеальной внешности.

«Верно. Если вы хотите измениться внешнее, вы должны сначала измениться внутреннее. Вы должны изменить внимание своих мыслей, потому что то, что вы думаете, напрямую влияет на то, как вы себя чувствуете, а то, как вы себя чувствуете, напрямую влияет на то, как реагирует ваше тело.

А то, как реакции вашего тела напрямую влияет на то, как вы себя ведете, и то, как вы ведете себя, определяет, кто вы есть. и что вы испытываете в жизни» - высказалась Дженнифер.

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