Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни разом із чоловіком Потапом перебралася жити за кордон, уперше за півроку повернулася до України. На своїй сторінці в Instagram артистка показала, куди вирушила одразу після повернення до Києва.

Як виявилося, Настя стала гостею студії "Сніданку на 1+1". На нових фотографіях вона позує у компанії провідних ранкового шоу. Так, на одному зі знімків співачка ніжно обіймається з телеведучим Юрієм Горбуновим, а на другій фотографії вже стоїть не лише з ним, а ще з Русланом Сенічкіним та Людмилою Барбір. Як видно, для ефіру Настя обрала скромний образ – широкі чорні штани та вільну світлу футболку, її волосся розпущене, а на обличчі – мінімум макіяжу.

У підписі до публікації Каменських написала: "Такий теплий сьогодні був у мене ранок. Нарешті зустрілися всі разом у студії, нарешті обнялися з @gorbunovyuriy, @ruslan_senichkin @liudmila.barbir. Поговорили про життя за ці 6 місяців і про плани на майбутнє - Світле і мирне ".

Шанувальники відразу почали коментувати нові фото зірки: "Люблю, чудові", "Неймовірні", "За прапором видно животик", "А де ж Потап?", "Ласкаво просимо додому", "Неймовірно красиві", "Дякуємо за підтримку! Для ЗСУ та всіх загалом – це надважливо!", "Красуня", "Ти що, повернулася? А Потап де?", "Настя вагітна приїхала в Україну. Тим часом Потап ні ногою на рідну землю".

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