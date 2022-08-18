Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны вместе с мужем Потапом перебралась жить за границу, впервые за полгода вернулась в Украину. На совей странице в Instagram артистка показала, куда отправилась сразу после возвращения в Киев.

Как оказалось, Настя стала гостье студии "Сніданку на 1+1". На новых фотографиях она позирует в компании ведущих утреннего шоу. Так, на одном из снимков певица нежно обнимается с телеведущим Юрием Горбуновым, а на второй фотографии уже стоит не только с ним, а еще и с Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир. Как видно, для эфира Настя выбрала скромный образ – широкие черные брюки и свободную светлую футболку, ее волосы распущены, а на лице минимум макияжа.

В подписи к публикации Каменских написала: "Такое теплое сегодня было у меня утро. Наконец-то встретились все вместе в студии, наконец обнялись с @gorbunovyuriy, @ruslan_senichkin @liudmila.barbir. Поговорили о жизни за эти 6 месяцев и о планах на будущее – светлое и мирное".

Поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды: "Обожаю, чудесные", "Невероятные", "За флагом видно животик", "А где же Потап?", "Добро пожаловать домой", "Невероятно красивые", "Спасибо за поддержку! Для ВСУ и всех в целом – это сверхважно!", "Красотка", "Ты что, вернулась? А Потап где?", "Настя беременна приехала в Украину. Тем временем Потап ни ногой на родную землю".

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