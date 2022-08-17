Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, актриса Ганна Саліванчук вирішила розповісти не про бурхливе святкування свого дня народження. А зробила спеціальну заяву, як хоче, щоб її привітали цього року.

«Сьогодні мій День народження, однак, не хочеться бути багатослівним. Якщо ви хочете привітати мене, задонайте кошти на Харківський дитячий будинок, в якому мешкають дітки з вадами.

На початку вересня я поїду до Харкова, щоб допомогти дітям, які змушені переселитися в безпечне місце. Хтось із них втратив будинок, хтось батьків – це дітки, які пережили у своєму житті страшні трагедії. Зараз їх близько 200, тому вдячна кожному, хто підтримає своїм донатом» - поділилася Ганна планами на майбутнє.

Вона зауважила, суму, яку вдасться зібрати, буде спрямовано на створення свята 1 вересня у Харківському дитячому будинку, а залишок - на закриття поточних потреб.

На жаль, діти перебувають у самому центрі Харкова, де й досі небезпечно. Ми не в змозі їх захистити від страшних реалій, але ми можемо зробити невелике свято, щоб підтримати їх і підняти настрій.

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