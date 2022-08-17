Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук решила рассказать не о бурном праздновании в свой день рожедния. А сделала специальное заявление, как хочет, чтоб ее поздравили в этом году.

«Сегодня мой День рождения, однако, не хочется быть многословной. Если вы хотите поздравить меня, задонатьте средства на Харьковский детский дом, в котором проживают детки с недостатками.

В начале сентября я поеду в Харьков, чтобы помочь детям, вынужденным переселиться в безопасное место. Кто-то из них потерял дом, кто-то родителей – это детки, пережившие в своей жизни страшные трагедии. Сейчас их около 200, потому буду благодарна каждому, кто поддержит своим донатом» - поделилась Анна планами на будущее.

Она подметила, сумма, которую удастся собрать, будет направлена ​​на создание праздника 1 сентября в Харьковском детском доме, а остаток - на закрытие текущих потребностей.

К сожалению, дети находятся в самом центре Харькова, где до сих пор опасно. Мы не в состоянии их защитить от страшных реалий, но мы в силах сделать небольшой праздник, чтобы поддержать их и поднять настроение.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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