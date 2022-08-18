Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан розповіла про нове перетворення після повернення додому та показала себе у всій красі.

Як пише Politeka.net , блогерка та переможниця одного із сезонів реаліті-шоу Холостяк Ганна Богдан поділилася щасливими кадрами без надмірностей. Причому дівчина знову наголосила на стрункій фігурі і заговорила про перетворення.

"Зробила собі невелике татуювання" - з інтригою написала Ганна та показала підтягнуту фігуру. У цьому вона стала показувати тату прямо.

Раніше Ганна вже розповіла про те, що одного разу за 6 місяців схудла на 16 кг, і дала поради, як це зробити правильно.

"Як схуднути? Ой, дівчатка, це, напевно, одне з найбільш поставлених питань у гугле. 1. Правильне харчування. Ніяких дієт. 2. Виключити солодке. 3. Пити воду. Багато. 4. Тренування та спорт. 5. Любити себе і своє тіло!Дівчата, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути!».

Також у Instagram-сторіс Ганна Богдан показала, з ким провела один із вечорів після того, як повернулася до Києва.

Для зустрічі колишня кохана Заливако одяглася у простий та комфортний одяг.

На другому фото Анна показала, з ким провела вечір: «А ось ця красуня. Дякую за теплий та душевний вечір», - написала Ганна.

Нагадаємо, “Холостяк“ Заливако після розставання з Богданом вперше здався з дівчиною.

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