Як пише Politeka.net , блогерка та переможниця одного із сезонів реаліті-шоу Холостяк Ганна Богдан поділилася щасливими кадрами без надмірностей. Причому дівчина знову наголосила на стрункій фігурі і заговорила про перетворення.
"Зробила собі невелике татуювання" - з інтригою написала Ганна та показала підтягнуту фігуру. У цьому вона стала показувати тату прямо.
Раніше Ганна вже розповіла про те, що одного разу за 6 місяців схудла на 16 кг, і дала поради, як це зробити правильно.
"Як схуднути? Ой, дівчатка, це, напевно, одне з найбільш поставлених питань у гугле. 1. Правильне харчування. Ніяких дієт. 2. Виключити солодке. 3. Пити воду. Багато. 4. Тренування та спорт. 5. Любити себе і своє тіло!Дівчата, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути!».
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Також у Instagram-сторіс Ганна Богдан показала, з ким провела один із вечорів після того, як повернулася до Києва.
Для зустрічі колишня кохана Заливако одяглася у простий та комфортний одяг.
На другому фото Анна показала, з ким провела вечір: «А ось ця красуня. Дякую за теплий та душевний вечір», - написала Ганна.
Нагадаємо, “Холостяк“ Заливако після розставання з Богданом вперше здався з дівчиною.
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