Анна Богдан после расставания с главным героем шоу "Холостяк" активно двигается дальше и последние недели провела заграницей.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк", где был главным героем шоу Михаил Заливако. Она встречалась с ним и вместе жила, планировала будущее. Однако расстояние и испытание войной пара не прошла.

Сейчас Богдан живет дальше и не говорит о своих планах, касающихся личной жизни. Также Анна отправлялась в Лондон якобы на обучение, но в сети показывала лишь кадры из отдыха, хвастлась живописными местами и удивляла фигурой.

В этот раз Богдан показала, как прощается с полюбившимися местами, так как снова планирует уезжать и уже затосковала по Киеву.

«Последние дни в Лондоне. Очень скучала по Киеву, друзьям и своей жизнью в Украине. Радуюсь, что скоро возвращаюсь домой» - пишет Анна.

Также мы писали, в Инстаграм теперь девушка активно хвастается отдыхом заграницей, что уже не раз смущало поклонников. Многие просили Богдан "притормозить", чтобы были не только кадры ее хвастовста с пляжа или ресторанов.

Анна на критику не реагирует, продолжает общаться с поклонниками так, как ей нравится и иногда говорит о планах на будущее.

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