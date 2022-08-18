Как пишет Politeka.net, блогерка и победительница одного из сезонов реалити-шоу Холостяк Анна Богдан поделилась счастливыми кадрами без излишеств. Причем девушка снова сделала акцент на стройной фигуре и заговорила о преображении.
"Сделала себе небольшую татуировку" - с интригой написала Анна и показала подтянутую фигуру. При этом она не стала показывать тату прямо.
Ранее Анна уже рассказала о том, что однажды за 6 месяцев похудела на 16 кг, и дала советы, как это сделать правильно.
"Как похудеть? Ой, девочки, это, наверное, один из самых задаваемых вопросов в гугле. 1. Правильное питание. Никаких диет. 2. Исключить сладкое. 3. Пить воду. Много. 4. Тренировки и спорт. 5. Любить себя и свое тело! Девочки, будут и срывы, и слезы, и желание все бросить!».
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Также в Instagram-сторис Анна Богдан показала, с кем провела один из вечеров после того, как вернулась в Киев.
Для встречи бывшая возлюбленная Заливако оделась в простую и комфортную одежду.
На втором фото Анна показала, с кем провела вечер:«А вот эта красотка. Спасибо за теплый и душевный вечер», - написала Анна.
Напомним, “Холостяк“ Заливако после расставания с Богдан впервые показался с девушкой
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