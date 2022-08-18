Наразі колишній учасник проекту «Холостячка» із Златою Огневич вирішив зізнатися у нетрадиційній орієнтації. Чоловік знайшов своє кохання і оголосив про заручини з колумбійцем. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши спільну фотографію.

"Довгий час я керувався стереотипами і був не чесний перед собою. Протягом останнього року я багато думав і розмірковував над собою, і, нарешті, я готовий поділитися з усіма вами своєю правдою. Я знаю, що ви любите мене, і я сподіваюся, що ви мене підтримуєте.Я знаю, що у вас можуть бути питання (бо у мене точно були).У будь-якому випадку, я такий який є, і я вчуся приймати і любити себе.Нещодавно він сказав "Так", і сьогодні ми їдемо у невелику відпустку до Європи, щоб відсвяткувати наші заручини та його день народження", - написав Андрій.

Відразу ж від Хветкевича відписалося понад 100 тисяч людей.

Головна героїня реаліті-шоу «Холостячка» Злата Огневич підтримала Андрія Хветкевича, запевнивши, що поважає за сміливий вчинок. У своєму Instagram-stories вона щиро привітала пару.

"Андрію, я така рада за тебе! Кохання вашій парі. Прекрасний і сміливий піст. Поважаю твій вибір і щирість", - написала Огневич, і додала багато сердечок.

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