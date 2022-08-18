В настоящее время бывший участник проекта «Холостячка» со Златой Огневич решил признаться в нетрадиционной ориентации. Мужчина нашел свою любовь и объявил о помолвке с колумбийцем. Об этом он написал на своей странице в Instagram, опубликовав совместную фотографию.
"Долгое время я руководствовался стереотипами и был не честен перед собой. В течение последнего года я много думал и размышлял над собой, и, наконец, я готов поделиться со всеми вами своей правдой. Я знаю, что вы любите меня, и я надеюсь, что вы меня поддерживаете. Я знаю, что у вас могут быть вопросы (ибо у меня точно были). В любом случае, я такой какой есть, и я учусь принимать и любить себя. Недавно он сказал "Да", и сегодня мы едем в небольшой отпуск в Европу, чтобы отпраздновать нашу помолвку и его день рождения", - написал Андрей.
Сразу же от Хветкевича отписались более 100 тысяч человек.
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Главная героиня реалити-шоу «Холостячка» Злата Огневич поддержала Андрея Хветкевича заверив, что уважает за смелый поступок. В своем Instagram-stories она искренне поздравила пару.
"Андрей, я так рада за тебя! Любви вашей паре. Прекрасный и смелый пост. Уважаю твой выбор и искренность", – написала Огневич, и добавила много сердечек.
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