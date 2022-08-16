Как сообщает Politeka.net, россияне привыкли постоянно воровать, и Украина зачастую становилась главной страной, которую обворовывали наши соседи. Они переписывали нашу историю, записывали украинских русскоязычных писателей в россияне и даже крали народные песни Украины.

На этот раз представители страны-агрессора поиздевались над песней "Зозуля", которая принадлежит репертуару Златы Огневич. Об этом певица рассказала у себя в Инстаграм.

"Исконно русская забава, воровать и выдавать за свое. В моем родном Крыму звучит моя "Зозуля" на русском языке в исполнении двух лярв, которые не знают о законах и авторских правах…, хотя о чем я пишу, какие ПРАВА могут быть у граждан россии. Простите, но меня тошнит... Стыдно, досадно, но чего еще ждать от болотян?", - призналась Злата Огневич.

На видео, которое опубликовала певица, две девушки в слишком откровенных нарядах пляшут на сцене и поют песню украинской артистки. Делают они это не в оригинале, а в переводе на российский язык. При этом так называемые певицы такие бестолковые, что поют под минус с голосом Златы на беках.

Украинцы в комментариях поддержали Злату Огневич и тоже возмутились поведению российских певичек. При этом многие не удивились, ведь россияне отлично умеют только воровать.

"Испанский стыд! Какая жесть", "Дно-днище", "Им так далеко до вашего исполнения", "Позорище! Они абсолютно ничего не могут создать сами! Все бестолковая, отвратительная копия!", "Герб рашки вживую - две тупые курицы! ", - писали в комментариях.

Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.

Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.

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