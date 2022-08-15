Популярная украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич заговорила о важности концертов в военное время.

Как передает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич стала активнее вести социальные сети, хотя у нее и много дел из-за помощи благотворительным фондам и организаций концертов для наших защитников. Артистка также решила прояснить некоторые моменты, которые волнуют многих граждан.

«Решила записать еще одно обращение. По моему мнению, есть вопрос, ответ на который должен быть очевиден. Но, как оказалось для многих, - нет. Концерты для военных – это исключительно личная инициатива волонтеров.

Никто из государства не выделяет средства. Поэтому, пожалуйста, не пишите мне странные сообщения, что лучше бы мы купили тепловизоры. Концерты крайне необходимы. А тепловизоры также покупаются, не беспокойтесь» - говорит Злата.

Также Огневич рассказала о своих композициях, а также представила некоторые из списка, который никак не решится выпустить на всеобщий суд публики.

«Нам есть про что с нами поговорить.«Ты обещал» - эту песню вы часто просите спеть меня на концерте. Но я поняла, что морально не могу ее петь. Возможно, когда-то снова вы ее услышите. А пока могу играть только аккорды. «Сладкое наказание» - песня, которая улучшает настроение. Люблю ее акустическую версию" – говорит Злата.

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