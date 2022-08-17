Как сообщает Politeka.net, главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич любит примерять смелые образы и менять гардероб. У нее имеются, как женственные вещи, так и повседневыные и удобные.
На своей странице в Инстаграм артистка призналась, что давненько не носила платьев и когда его надела, то почувствовала себе женственной и красивой. Это вдохновило ее озвучить важный совет для девушек.
"Девушки, ловите совет... Чтобы почувствовать себя женственно и получить кучу комплиментов - стоит просто надеть платье. Как же часто я это забываю", - отметила Злата Огневич.
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Злата Огневич позировала на фоне живописного парка в не менее впечатляющем наряде - она примерила стильное платье в пол с разрезом на бедре и тонкими бретельками. Белый наряд украшен цветочным узором и сборкой в зоне декольте, что придает образу яркости и еще больше эффектности. Знаменитость дополнила его красными босоножками на каблуке и украшениями.
Злата Огневич всегда неотразима в любом уголке земного шара, а ее платье, вообще нет слов. Все супер.
Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.
Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.