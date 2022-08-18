Українська співачка Джамала погодилася взяти участь у польському танцювальному проекті "Танці із зірками". В інтерв'ю "Вікнам" вона назвала головну умову, яку висунула організаторам для участі у проекті.
Зокрема, виконавиця зажадала, щоби у прямому ефірі збирали кошти для постраждалих від війни українців. Переговори були тривалими, але все ж таки отримали позитивний результат.
"Досягти згоди було не так просто, як може здатися, тому що цей проект міжнародний, і погоджувати такі кардинальні зміни в умовах участі довелося з головним офісом. Кожен мій танець відкриватиме збір у прямому ефірі, а всі кошти, які надішлють глядачі, підуть на допомогу постраждалим від російської агресії", – пояснила Джамала.
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Водночас переможниця Євробачення-2016 додала, що зацікавлена якнайдовше продовжувати участь у шоу.
"Тут я відчуваю шалену мотивацію залишатися в проекті якнайбільше, тому що я знаю, що чим довше я протримаюся, тим довше буде продовжуватися цей збір коштів у прямому ефірі. Мій партнер неймовірно мене підтримує в моєму задумі", - додала Джамала .
Нагадаємо, Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".
Як Politeka повідомляла, Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що маленький син Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".