Джамала пояснила, що її участь у проекті безпосередньо вливає на те, скільки в ефірі говоритимуть про війну в Україні, а тому вона зацікавлена ​​викластись на паркеті на повну.

Українська співачка Джамала погодилася взяти участь у польському танцювальному проекті "Танці із зірками". В інтерв'ю "Вікнам" вона назвала головну умову, яку висунула організаторам для участі у проекті.

Зокрема, виконавиця зажадала, щоби у прямому ефірі збирали кошти для постраждалих від війни українців. Переговори були тривалими, але все ж таки отримали позитивний результат.

"Досягти згоди було не так просто, як може здатися, тому що цей проект міжнародний, і погоджувати такі кардинальні зміни в умовах участі довелося з головним офісом. Кожен мій танець відкриватиме збір у прямому ефірі, а всі кошти, які надішлють глядачі, підуть на допомогу постраждалим від російської агресії", – пояснила Джамала.

Водночас переможниця Євробачення-2016 додала, що зацікавлена ​​якнайдовше продовжувати участь у шоу.

"Тут я відчуваю шалену мотивацію залишатися в проекті якнайбільше, тому що я знаю, що чим довше я протримаюся, тим довше буде продовжуватися цей збір коштів у прямому ефірі. Мій партнер неймовірно мене підтримує в моєму задумі", - додала Джамала .

Нагадаємо, Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

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