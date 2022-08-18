Джамала пояснила, что ее участие в проекте напрямую вливает на то, сколько в эфире будут говорить о войне в Украине, а потому она заинтересована выложиться на паркете на полную.

Украинская певица Джамала согласилась принять участие в польском танцевальном проекте "Танцы со звездами". В интервью "Вікнам" она назвала главное условие, которое выдвинула организаторам для участия в проекте.

В частности, исполнительница потребовала, чтобы в прямом эфире собирали средства для пострадавших от войны украинцев. Переговоры были длительными, но все же получили позитивный результат.

"Достичь согласия было не так просто, как может показаться, потому что этот проект международный, и согласовывать такие кардинальные изменения в условиях участия пришлось с головным офисом. Каждый мой танец будет открывать сбор в прямом эфире, а все средства, которые пошлют зрители, пойдут на помощь пострадавшим от российской агрессии", – пояснила Джамала.

В тоже время победительница Евровидения-2016 добавила, что заинтересована как можно дольше продолжать участие в шоу.

"Тут я чувствую безумную мотивацию оставаться в проекте как можно больше, потому что я знаю, что чем дольше я продержусь, тем дольше будет продолжаться этот сбор средств в прямом эфире. Мой партнер невероятно меня поддерживает в моем замысле", - добавила Джамала.

Напомним, Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".



