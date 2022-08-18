Поки пара музикантів Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян були на відстані, жовта преса писала, що подружжя нібито розлучається.

Відома співачка Тоня Матвієнко повернулася до України з Великої Британії, де до школи пішла її молодша дочка Ніна. Тим часом, чоловік Матвієнко, співак Арсен Мірзоян перебуває в Україні, активно волонтерить та дає концерти для наших захисників на передовій. У цей період, поки пара була на відстані, жовта преса писала, що подружжя нібито розлучається.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" співачка відповіла на чутки та розповіла, що відбувається з їхніми стосунками.

За словами артистки, на початку року вони справді переживали кризу у відносинах і це не було брехнею ЗМІ.

"Я зрозуміла, що більше так не можу. Написала Арсену все, що мені не подобається. Він зрозумів, що я не жартую і почув мене. Ми переосмислили наші стосунки", - сказала Тоня Матвієнко.

За словами Тоні Матвієнко, в Україну вони приїхали на місяць, щоб побачитися з рідними. Після цього вона повернеться за кордон. Крім того, співачка зізналася, що через війну їхня сім'я залишилася без доходів і у них не було грошей на квитки, щоб їздити туди-сюди. Тому Тоня готова працювати будь-ким у Великій Британії, лиш би бути в безпеці разом з дітьми.

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