Як пише Politeka.net , Арсен Мірзоян – успішний український виконавець. Зірка одружена з донькою легендарної співачки Ніни Матвієнко - Тоне. У пари є спільна дочка, яку назвали на честь бабусі, а також Арсен виховує двох синів від минулих стосунків, а Тоня має дочку Уляна, яку вона народила ще в 17 років. Матвієнко-молодша також займається музикою. І сьогодні, 12 серпня, зірка випустила нову пісню "Жива вода" українською мовою, опублікувавши її своїм Ютуб-каналом.
Фанати переглянули відео понад тисячу разів і написали кілька коментарів:
"Дуже красива пісня! Дякую тобі Тоничко! Нехай Господь зберігає вашу сім'ю!" гарна пісня", "Опе, новий хіт під'їхав", "Я так тішуся за тебе".
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Нагадаємо, дружина Мирзояна Матвієнко показала красуню-дочку, що виросла, яку народила в 17 років.
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