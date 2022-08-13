Як пише Politeka.net , Арсен Мірзоян – успішний український виконавець. Зірка одружена з донькою легендарної співачки Ніни Матвієнко - Тоне. У пари є спільна дочка, яку назвали на честь бабусі, а також Арсен виховує двох синів від минулих стосунків, а Тоня має дочку Уляна, яку вона народила ще в 17 років. Матвієнко-молодша також займається музикою. І сьогодні, 12 серпня, зірка випустила нову пісню "Жива вода" українською мовою, опублікувавши її своїм Ютуб-каналом.

Фанати переглянули відео понад тисячу разів і написали кілька коментарів:

"Дуже красива пісня! Дякую тобі Тоничко! Нехай Господь зберігає вашу сім'ю!" гарна пісня", "Опе, новий хіт під'їхав", "Я так тішуся за тебе".

Нагадаємо, дружина Мирзояна Матвієнко показала красуню-дочку, що виросла, яку народила в 17 років.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Мірзояна Матвієнко зважилася повернутися до України після життя у Британії, кадри

Також Politeka писала, що Тоня Матвієнко із закордону вперше прокоментувала чутки про розлучення з Мірзояном



