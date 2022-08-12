Тоня Матвієнко, дружина Арсена Мірзояна, показала, як проводить час із чоловіком та дочками.

Як пише Politeka.net , дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко – відома українська співачка. Зіркова пара має спільну доньку Ніну. Також Тоня виховує дочку від перших стосунків – Уляну, яку народила у 17 років. А Арсен має двох синів ще від минулого шлюбу. Не забуває Тоня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Неймовірний день. Арсен Мірзоян, такі емоції запам'ятовуються назавжди, дякую", - написала Тоня.

Фанати, включаючи Ольгу Цибульську, куму соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Дуже красива сім'я", "Тато дівчинка, яке миле фото, маленька співачка красуня Арсен ви талант ...".

Варто зазначити, що Тоня нещодавно повернулася до України. Матвієнко після початку війни поїхала до Португалії з дочками, а потім вирушила до Британії з молодшою ​​дочкою. При цьому старша дочка Уляна поїхала до України до друзів.

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