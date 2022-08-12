Як пише Politeka.net , дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко – відома українська співачка. Зіркова пара має спільну доньку Ніну. Також Тоня виховує дочку від перших стосунків – Уляну, яку народила у 17 років. А Арсен має двох синів ще від минулого шлюбу. Не забуває Тоня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
"Неймовірний день. Арсен Мірзоян, такі емоції запам'ятовуються назавжди, дякую", - написала Тоня.
Фанати, включаючи Ольгу Цибульську, куму соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Дуже красива сім'я", "Тато дівчинка, яке миле фото, маленька співачка красуня Арсен ви талант ...".
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Арестович розповів про свою поїздку до Москви і що він там дізнався: "Їх страшно налякав..."
Мама 4-річної Лізи знайшла сили повернутися на місце трагедії і все розказати: "Все-таки це не сон…"
Дорофєєва влаштувала пафосну прогулянку Києвом після повернення, Позитив не змовчав: "Вітаю, пані"
Ольга Сумська показала, який тест на українця тепер на касі супермаркету: фото
Варто зазначити, що Тоня нещодавно повернулася до України. Матвієнко після початку війни поїхала до Португалії з дочками, а потім вирушила до Британії з молодшою дочкою. При цьому старша дочка Уляна поїхала до України до друзів.
Нагадаємо, дружина Мірзояна Матвієнко зважилася повернутися в Україну після життя у Британії, кадри
А ще Politeka повідомляла, "Холостячка" Огневич засвітилася разом із Мірзояном, поки Матвієнко у Британії
Також Politeka писала, що Тоня Матвієнко із закордону вперше прокоментувала чутки про розлучення з Мірзояном