Арсен Мірзоян - відомий український співак, який одружений на Тоні Матвієнко, доньці легендарної української співачки Ніни Матвієнко. Зоряна парочка виховує спільну доньку Ніну. Варто зазначити, що у Тоні є вже доросла дочка Уляна від минулих стосунків, а Арсен виховує двох синів. А після початку війни Матвієнко-молодша поїхала спочатку з дітьми до Португалії, а після цього вирушила до Британії, де влаштувала молодшу дочку вже до школи.

А нещодавно Тоня повернулася назад до України. А сьогодні, дев'ятого серпня, Матвієнко поділилася кадрами зі своєю мамою. Відео Тоня опублікувала у своєму блозі Інстаграм, де ділиться як своєю творчістю, так і особистою.

"На день незалежності чекайте на нефровірний віртуальний концерт", - написала Тоня на відео, де співала з легендарною мамою.

А після цього Матвієнко-молодша показала, як дочка обіймає бабусю.

Нагадаємо, дружина Мірзояна Матвієнко зважилася повернутися в Україну після життя у Британії, кадри

Також Politeka повідомляла, що Тоня Матвієнко із закордону вперше прокоментувала чутки про розлучення з Мірзояном.

А ще Politeka писала, що дружина Мірзояна Матвієнко чесно зізналася, чому старша дочка поїхала від неї.