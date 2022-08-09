Арсен Мірзоян - відомий український співак, який одружений на Тоні Матвієнко, доньці легендарної української співачки Ніни Матвієнко. Зоряна парочка виховує спільну доньку Ніну. Варто зазначити, що у Тоні є вже доросла дочка Уляна від минулих стосунків, а Арсен виховує двох синів. А після початку війни Матвієнко-молодша поїхала спочатку з дітьми до Португалії, а після цього вирушила до Британії, де влаштувала молодшу дочку вже до школи.
А нещодавно Тоня повернулася назад до України. А сьогодні, дев'ятого серпня, Матвієнко поділилася кадрами зі своєю мамою. Відео Тоня опублікувала у своєму блозі Інстаграм, де ділиться як своєю творчістю, так і особистою.
"На день незалежності чекайте на нефровірний віртуальний концерт", - написала Тоня на відео, де співала з легендарною мамою.
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А після цього Матвієнко-молодша показала, як дочка обіймає бабусю.
Нагадаємо, дружина Мірзояна Матвієнко зважилася повернутися в Україну після життя у Британії, кадри
Також Politeka повідомляла, що Тоня Матвієнко із закордону вперше прокоментувала чутки про розлучення з Мірзояном.
А ще Politeka писала, що дружина Мірзояна Матвієнко чесно зізналася, чому старша дочка поїхала від неї.