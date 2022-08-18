Пока пара музыкантов Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян была на расстоянии, желтая пресса писала, что супруги якобы разводятся.

Известная певица Тоня Матвиенко вернулась в Украину из Великобритании, где в школу пошла ее младшая дочь Нина. Между тем, муж Матвиенко, певец Арсен Мирзоян находится в Украине, активно волонтерит и дает концерты для наших защитников на передовой. В этот период, пока пара была на расстоянии, желтая пресса писала, что супруги якобы разводятся.

В интервью для "ЖВЛ" певица ответила на слухи и рассказала, что происходит с их отношениями.

По словам артистки, в начале года они действительно переживали кризис в отношениях и это не было ложью СМИ.

"Я поняла, что больше так не могу. Написала Арсену все, что мне не нравится. Он понял, что я не шучу и услышал меня. Мы переосмыслили наши отношения", — поделилась Тоня Матвиенко.

По словам Тони Матвиенко, в Украину они приехали на месяц, чтобы увидеться с родными. После этого она вернется назад за границу. Кроме того, певица призналась, что из-за войны их семья осталась без доходов и у них не было денег на билеты, чтобы ездить туда-сюда. Потому Тоня готова работать кем угодно в Великобритании, лишь быть в безопасности вместе с детьми.

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