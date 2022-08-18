Як повідомляє Politeka.net, ворог у середу, 17 серпня, потрапив ракетами до житлового будинку в Харкові. Підлий та цинічний удар по цивільних, який не має жодного виправдання та демонструє безсилля агресора, викликав гнів у дружини ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк.
Коментар із цього приводу вона залишила на сторінці у своєму блозі Інстаграм-сторіз.
Зокрема, рано-вранці окупанти з російського міста Білгород запустили у бік Харківської області вісім ракет. Через попадання однієї з ракет до 4-поверхового приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова, за попередніми даними, загинули 3 особи, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.). 8 осіб, з яких 2 дитини, вдалося врятувати.
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"Біль до сліз... Боже, ну за що... випила каву і йду думаю, як можна не читати новин. Або як читати новини і не засмучуватися?", - написала Христина Горняк і залишила скрін новини про нову трагедію з Харкова.
Варто зазначити, що зараз Христина Горняк перебуває за кордоном у подруг. Вона взяла невелику відпустку, але перебуваючи далеко від батьківщини, встигає займатися волонтерством та стежить за новинами з України. А також планує невдовзі повернутися.
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